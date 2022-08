Milliardenpaket für Konzerne genehmigt

Der von der Bundesregierung beantragten Mehrwertsteuerausnahme für die Gasumlage hatte die EU-Kommission vergangene Woche noch eine Absage erteilt. Großzügiger zeigt sich die Behörde, wenn es um Extragelder für Konzerne geht. So wurde am Freitag ein milliardenschweres Hilfspaket zugunsten energieintensiver Unternehmen in der BRD bewilligt. Mit rund 27,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2030 Konzerne aus Branchen entlasten, deren Stromverbrauch besonders hoch ist.

Durch diese Maßnahme soll ein Großteil der Stromkostensteigerungen, die auf Klimaschutzvorschriften zurückgehen, aus den Unternehmensbilanzen an den Bundeshaushalt weitergegeben werden. Gemeint sind etwa Preiserhöhungen, die durch eine Teilnahme von Kraftwerken am EU-Emissionshandel entstehen. Laut der für Wettbewerbsfragen zuständigen EU-Kommissarin, Margrethe Vestager, steht das Vorgehen der Bundesregierung in diesem Fall im Einklang mit den Beihilferegeln des Staatenkartells.

Eine ...