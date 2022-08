Sieg der Korrupten

Der Schritt war befürchtet worden, sorgte aber letztlich doch für Überraschung: Der engagierte guatemaltekische Menschenrechtsobmann (PDH), Jordán Rodas Andrade, ist nur wenige Stunden vor Ablauf seiner Amtszeit nach El Salvador ins Exil gegangen. Ein Sprecher der Migrationsbehörde bestätigte die Ausreise in der Nacht zu Sonnabend (Ortszeit). In einer Mitteilung über die sozialen Netzwerke bekräftigte Rodas gleichentags sein »Engagement für die Hochschulbildung, die San-Carlos-Universität, den würdevollen Widerstand und die Demokratie in Guatemala«. Diese seien die Gründe dafür, weshalb er sich »zeitweise« außerhalb des Landes aufhalten müsse. Die Nachricht endete mit der Botschaft »Nuestra Lucha Sigue« (Unser Kampf geht weiter).

Rodas hatte das Amt des PDH seit August 2017 inne und trat in dieser Position als Fürsprecher der Rechte der Geflüchteten sowie der indigenen und der armen Bevölkerung Guatemalas auf. Immer wieder kritisierte er die politisch Ver...