Widerstand lohnt sich

Bei Abschiebungen hält die Ampelregierung mit der vorangegangenen großen Koalition Schritt. Im Schnitt werden jeden Tag 34 Menschen ohne deutschen Pass aus der Bundesrepublik abgeschoben – in den ersten sechs Monaten waren es 6.198 »ausreisepflichtige Ausländer«, die von der Bundespolizei bewacht und häufig gefesselt außer Landes gebracht werden. Dazu kamen noch mal 1.826 Asylantragssteller, die im Rahmen der Dublin-Verordnung in andere EU-Staaten gebracht wurden. »Für die Betroffenen bedeuten Abschiebungen häufig, dass sie an Orte zurückgezwungen werden, an denen ihnen Krieg, Folter, willkürliche Haft, extreme Armut oder Perspektivlosigkeit drohen«, erklärte die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Clara Bünger, am Montag zur Antwort der Bundesregierung auf ihre parlamentarische Anfrage zu »Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2022«. An der Spitze standen Nordmazedonien mit 454, Albanien mi...