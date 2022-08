Von der Anschlagswelle zum »Asylkompromiss«

Das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren wurde von den politisch Verantwortlichen in Bund und Land vor dem Hintergrund der damaligen Debatte über eine Einschränkung des Grundrechts auf Asyl nicht nur sehenden Auges in Kauf genommen, sondern durch Untätigkeit erst ermöglicht. Anfang der 1990er Jahre kam der Hetze gegen »Scheinasylanten«, »Asylmissbrauch« und »Wirtschaftsflüchtlinge« die Funktion zu, angesichts der Massenerwerbslosigkeit nach der Zerschlagung des Sozialsystems und weitreichenden Betriebsschließungen in der annektierten DDR Sündenböcke zu präsentieren, um Proteste in ein nationalistisches Fahrwasser abzulenken.

Im September 1991 forderte CDU-Generalsekretär Volker Rühe seine Partei auf, »die besorgniserregende Entwicklung von Asylbewerberzahlen« in allen Landtagen und Kommunalparlamenten zum Thema zu machen, »und die SPD dort herauszufordern, gegenüber den Bürgern zu begründen, warum sie sich gegen eine Änderung ...