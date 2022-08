Auf der Lachalm

Das Jahr in Graz neigt sich langsam seinem Ende zu. Zwar hat der Stadtschreiber die Stadt in dieser Zeit ausgiebig erforscht und etliche Expeditionen unternommen, vor allem in ihre Außenbezirke. Ins Umland ist er allerdings viel seltener gekommen, als er sich das vorgestellt hatte. Die Südsteiermark mit ihren Weinbergen stellt zweifellos ein lohnendes Ausflugsziel dar – doch wie dorthin und vor allem wieder zurückkommen? Der Nichtautofahrer ist auf den öffentlichen Verkehr bzw. auf Chauffeure angewiesen. Die lohnenderen Weinorte freilich liegen an keiner Bahnstrecke und werden von Bussen nur in bescheidenem Takt bedient. Und mit den Chauffeuren ist es auch so eine Sache: Wer fährt schon freiwillig in einen Weinort, um sich dann dort im Konsum so weit zurückzuhalten, dass er seine Fahrtüchtigkeit nicht einbüßt? Und welcher trockene Alkoholiker sieht in den steirischen Weinstraßen verlockende Ausflugsziele?

Immerhin ist der Stadtschreiber vor einer Woche na...