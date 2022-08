Wettrennen in der Arktis

In einer am 11. August in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Communications Earth and Environment veröffentlichten Studie hat ein norwegisch-finnisches Forscherteam berechnet, dass die Temperaturen in der Arktis in den vergangenen 40 Jahren viermal schneller gestiegen sind als im Weltdurchschnitt. Als Hauptgrund wird die »arktische Verstärkung« angeführt: Durch das Abschmelzen von Eis und Schnee dehnt sich die Wasseroberfläche aus, das Sonnenlicht wird nicht reflektiert, sondern absorbiert.

Das hat nicht nur Konsequenzen für das Klima, sondern auch für die Politik. Als der damalige US-Präsident Donald Trump im Jahr 2019 die Absicht äußerte, Grönland zu kaufen, wurde dies vielfach als typische Trump-Idiotie abgetan. Doch es ging schlicht um ökonomische und militärische Interessen. Die Eisschmelze erleichtert die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Arktis. Nach Schätzungen der US-Regierungsbehörde USGS befinden sich etwa 30 Prozent der Erdgas- und...