Zum Inhalt dieser Ausgabe | Thüringer Nazigegner schlagen Alarm Vermehrte faschistische Übergriffe im Erfurter Norden und in Saalfeld-Rudolstadt Henning von Stoltzenberg Seit einigen Wochen häufen sich rechte Bedrohungen und Angriffe im Erfurter Norden durch Neonazis aus dem Umfeld der »Neuen Stärke-Partei« (NSP). Das berichten lokale Akteure der Jugendarbeit. Trat die NSP noch im vergangenen Jahr im Südosten der Landeshauptstadt auf, sind die vermehrten Angriffe im Umfeld des Ilversgehofener Platzes und der Salinenstraße ein konkreter Hinweis auf eine Verlagerung der braunen Aktivitäten. Dort wurden aus Menschenansammlungen heraus rechte Parolen gerufen und Personen attackiert. Bereits Mitte Juli berichtete die dortige Polizei von einem wahrscheinlich politisch motivierten Angriff, bei dem volksverhetzende Parolen skandiert worden seien. Die neonazistische Kleinstpartei NSP wurde im November 2021 gegründet. Sie behauptet, über eine dreistellige Zahl an Mitgliedern zu verfügen. Die Partei ging aus dem Mitte 2020 umbenannten Verein »Neue Stärke Erfurt« hervor. Der Verein hieß zuvor »Volksgemeinschaft« und war von ehemalige...

