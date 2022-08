Vorzeichen einer Rezession

Der Dax hat am Donnerstag in der ersten Handelsstunde um 0,42 Prozent zugelegt, nach mehr als zwei Prozent Verlust am Vortag. Was dieses Auf und Ab als letzte Zuckungen vor einem Zusammenbruch erscheinen lässt, sind inverse (umgekehrte) Zinskurven an den US-Anleihemärkten: Wer Staaten oder Unternehmen über längere Zeit Geld leiht, erhält dafür seit Monaten weniger Zinsen als für Anleihen mit kürzerer Laufzeit. Verkehrte Welt. Schließlich ist das Geld länger gebunden, das Ausfallrisiko höher.

Seit Anfang April allerdings ist insbesondere der Markt für langfristige US-Staatsanleihen heillos überlaufen. Sie gelten als sichere Häfen in stürmischen Zeiten, darin vergleichbar mit Gold. In einer Zukunft fallender Zinsen mögen sich die langlebigen Papiere noch als letzte überhaupt rentieren, so die Kalkulation.

Panik und Pessimismus der Investoren haben mit Inflation und Fed zu tun. Und allgemein mit einer Schwärze am Horizont der Wirtschaftsprognosen. Der Markt ...