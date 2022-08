Anschlag auf Anschlag

Eine Welle von Sprengstoffattentaten hat in der Nacht auf Mittwoch und in den Morgenstunden die drei südlichsten Provinzen Thailands erschüttert. In Yala, Pattani und Narathiwat soll es nach Angaben der Behörden binnen weniger Stunden insgesamt 17 koordinierte Attacken gegeben haben. Anfangs war von elf Vorfällen die Rede gewesen. Mutmaßlich war die gewählte Tatzeit der Grund dafür, dass es trotz der zahlreichen Anschläge nur drei Verletzte gab. Augenzeugenberichte deuten zudem darauf hin, dass die Angreifer es explizit nicht auf Personenschäden oder Schlimmeres abgesehen hatten. Im Laden einer Tankstelle hatte der vermummte Täter die Anwesenden nach draußen geschickt, als er den Sprengsatz plazierte.

Mit neun Anschlägen war Narathiwat am stärksten betroffen, sechs waren es in Yala und zwei in Pattani. Ziele waren Tankstellen und Geschäfte zweier Einzelhandelsketten. Der Sachschaden ist zum Teil erheblich. Eine Tankstelle in Pattani brannte komplett niede...