Der Außenpolitikchef der FAZ, Nikolas Busse, widmete sich am Freitag der Frage, ob »Deutschland etwas aus dem Debakel in Afghanistan gelernt« hat. Man müsse es bezweifeln, meint er, »wenn man nach Mali blickt«. Denn: »Auch dort ist der Einsatz der Bundeswehr gescheitert, aber die deutsche Politik will sich das nicht eingestehen.« Auch zum Krieg in Afghanistan habe sich in Berlin ein Durchhaltewillen entwickelt, der über den der Verbündeten hinausgehe. Busse meint: »Für ein Land, das bis vor kurzem noch große Zweifel an militärisch unterfütterter Außenpolitik plagten, ist das ein bemerkenswerter Sinneswandel.«

Da denkt einer offenbar in Jahrhunderten. Was ist »vor kurzem«? Zweifel an militärisch unterfütterter Außenpolitik gab es in Bonn und Berlin nur, solange Sowjetunion und Warschauer Vertrag existierten. Die ersten Bundeswehrgeneräle wie Klaus Naumann, der 1991 Generalinspekteur wurde, dachten bereits im Sommer 1990 öffentlich über die neuen Expansions...