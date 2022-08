Der Zauber des Grand Canyon

Jede Schicht Gestein im UNESCO-Weltnaturdenkmal ist ein Blatt aus dem Buch unserer Erdgeschichte. Die älteste ist 1,8 Milliarden Jahre alt! Ein Blick in den Grand Canyon ist aber auch ein Blick in das Innerste unseres Planeten. Bis zu 1.600 Meter hat sich der Colorado über Millionen von Jahren in das Gestein gegraben und damit eine Schlucht erschaffen, die an ihrer breitesten Stelle fast 30 Kilometer misst. Und weil jährlich fünf Millionen Besucher dorthin strömen, greifen wir lieber zur Fernbedienung. USA 2021.

Arte, Sa., 18.35 Uhr

Rio Lobo

Meisterwerk vom Altmeister Howard Hawks, der nach 50 Jahren und mitsamt den Vorgängern »Rio Bravo« (1959) und »El Dorado« (1966) sein Lebenswerk als Regisseur beschließt. John Wayne spielt den N...