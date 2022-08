Die Kapelle spielt den Apocalypso

Sonntag, 14. August

Nach dem Skandal um die zurückgetretene Medici-Fürstin Patricia Schlesinger werden in den ARD-Sendern die Dienstwagen gezählt. Interimsintendant Tom Buhrow hat eingeräumt, dass auch seine Limousine Massagesitze hat, aber die habe er nie benutzt. Er nimmt lieber den Helikopter. Beim Bayerischen Rundfunk wurden bei der Technikchefin gleich zwei Dienstwagen und zwei Chauffeure gefunden. Lässt darauf schließen, dass die CSU-Rundfunkfürsten nicht genug Helikopter und Piloten haben.

Finanzminister Lindner hat im ZDF-Sommerinterview erklärt, warum er Großverdienern mehr Steuern erlassen muss als Kleinverdienern. Seine Logik: Das Leben als Millionär ist sylthaft teuer, also braucht so einer mehr Geld. Die Armen sind im Vorteil, weil ihnen Reichtum erspart bleibt. Außerdem sind Reiche solidarisch. Der Merz zum Beispiel nimmt den Lindner manchmal in seinem Flieger mit, das machen seine Hausangestellten nie.

Montag, 15. August

