Wirtschaftskrieg beenden

Der Kanzler hat reagiert. Am Donnerstag kündigte er an, den Mehrwertsteuersatz auf Erdgas ab Oktober von 19 auf sieben Prozent zu senken. Das ist ein Wort. Die Steuersenkung könnte, wie Olaf Scholz selbst vermutet, für einen Teil der Endverbraucher den Preisanstieg durch die »Gasumlage« überkompensieren. Ich kann das nicht nachprüfen. Aber ich freue mich, dass die Regierung zeigt, dass sie die schlimmen Wirkungen ihrer verheerenden Politik ansatzweise abzumildern versucht und empfänglich für die langsam in Gang kommenden Proteste dagegen ist.

Der Nachteil dieser Regelung ist allerdings offensichtlich. Der Staat verzichtet auf Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, um die Wirkung höherer Preise beim Endverbraucher abzufedern. Der hohe Gaspreis bleibt, wird aber heruntersubventioniert. Das ist so ähnlich wie der Teilsteuerverzicht auf Benzin und Diesel an der Tankstelle, der demnächst ausläuft. Natürlich hat dieser reiche Staat, dessen Bürger zu sein wir die Ehr...