Rider mit Betriebsrat

Es ist ein Etappensieg. Seit Montag hat die Berliner Zweigstelle des Essenlieferdienstes Lieferando – die deutsche Marke des niederländischen Unternehmens Just Eat Takeaway – einen Betriebsrat (BR). Erstmals. Eine Belegschaftsvertretung mit 17 Mitgliedern für rund 1.400 Kurierfahrer in der Hauptstadt. Und: »Von denen haben 200 Kolleginnen und Kollegen gewählt, in absoluten Zahlen waren es bei Lieferando hierzulande nie mehr«, betonte Max Schuster (Name geändert), einer der gewählten Betriebsräte, am Freitag im jW-Gespräch. Besonders erfreulich: Der BR bestehe durchweg aus Ridern und Drivern; also Zustellern per Rad, Scooter oder Pkw.

Zwei Listen hatten sich vom 2. bis 8. August zur Wahl gestellt. Das syndikalistisch orientiert...