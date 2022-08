Redaktion Bahamas

»O arme Opfer unsrer Zwistigkeiten« – die späte Einsicht des alten Capulet im letzten Akt von Shakespeares »Romeo und Julia«, übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Vorgeschlagene Versöhnung, nicht zu haben ohne den Staat als Überordnung (»Nur düstern Frieden bringt uns dieser Morgen«, sagt Prinz Escalus von Verona), die innerhalb eines Systems und einer Klasse vielleicht nach großem Schicksalsschlag so gehen mag.

Gehen wir einmal voll und ganz in Belletristik über und denken uns zwei, die in der Ferne nicht einmal von einer Zeitzone, dafür durch zwei Systeme getrennt sind: die eine in den USA, der andere auf Kuba. Auch mit den in diesem Mai von US-Präsident Joseph Biden angekündigten Lockerungen der Blockade Kubas bleiben Individualreisen zwischen beiden Ländern ohne Sondergenehmigung verboten.

Also kratzen die beiden Liebenden ihr Geld zusammen und fliegen jeder von sich aus auf die Bahamas. Nordöstlich von Kuba, südöstlich von Miami. Ein Commonwealth v...