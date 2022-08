Neue Runde in Brüssel

Reden, um zu reden – zumindest das ist es, was an diesem Donnerstag auf der Agenda in Brüssel steht. In der belgischen Hauptstadt werden der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Politiker Albin Kurti zusammenkommen. Eingeladen dazu hat Anfang des Monats der Außenbeauftragte der EU, der spanische Sozialdemokrat Josep Borrell, nachdem sich die Lage im Norden des Kosovo verschärft hatte.

In der serbischen Provinz, die sich 2008 mit westlicher Hilfe für unabhängig erklärt hatte, sollten ab 1. August neue Einreisebestimmungen für serbische Staatsbürger gelten. Anstatt ihrer offiziellen Dokumente hätten sie von Pristina ausgestellte Ein- und Ausreisepapiere erhalten, zudem wären serbische Nummernschilder an Fahrzeugen nicht mehr gültig gewesen und hätten ausgetauscht werden müssen.

Der in Pristina regierende Kurti hatte argumentiert, die Maßnahmen entsprächen der Gegenseitigkeit – schließlich würde Belgrad die kosovarischen Dokumente auch n...