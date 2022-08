Wachsende Erinnerungslücken

Den »Cum-Ex«-Skandal bekomme Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mehr los, erklärte der Investigativjournalist Oliver Schröm; er klebe wie ein »Kaugummi an seiner Fußsohle«. So hatte Schröm »neue Enthüllungen« angekündigt, die er im Magazin Stern (Mittwoch) veröffentlichte.

Das Magazin will Widersprüche in den Aussagen von Scholz entdeckt haben. Es beruft sich dabei auf ein Protokoll einer als vertraulich eingestuften Sitzung des Finanzausschusses des Bundestags im Juli 2020. Bei dieser Tagung war auch der ­»Cum-Ex«-Skandal Thema, und Scholz wurde zu seinen Treffen als Hamburger Bürgermeister mit dem Banker Christian Olearius von der Warburg Bank befragt. An diesem Tag konnte sich Scholz noch an ein bereits bekanntgewordenes Treffen erinnern. Mit Olearius sei »ein Gesprächstermin vereinbart worden, man habe über viele Dinge gesprochen«, so Scholz , er habe sich aber »lediglich die Sicht der Dinge von Christian ­Olearius angehört«. Im September desselben...