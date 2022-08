Lula in Kampfeslaune

Rund sechs Wochen sind noch Zeit. Am Dienstag (Ortszeit) hat der Kandidat der Arbeiterpartei (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, im brasilianischen Bundesstaat São Paulo die heiße Phase des Wahlkampfs eingeleitet. Vor den Toren des Volkswagen-Werks in São Bernardo do Campo im Speckgürtel der Millionenmetropole versprach er den versammelten Gewerkschaftern und Metallarbeitern eine Steuersenkung. Den aktuellen Staatschef Jair Bolsonaro bezeichnete Lula als einen »vom Teufel besessenen Mann, der siebenmal am Tag lügt«. Für den Fall, dass er, der von 2003 bis 2010 selbst das Präsidentenamt innehatte, die Wahl am 2. Oktober gewinnen sollte, erklärte er: »Wir wollen keine Regierung, die Waffen verteilt. Wir wollen eine Regierung, die Bücher verteilt.«

Am VW-Werk in São Bernardo do Campo hatte Lula seine politische Karriere als Gewerkschafter gestartet. »Hier hat alles begonnen, hier habe ich ein polit...