Es war vor genau 70 Jahren, am 17. August 1952. Fest entschlossen ging ich ins schnell fließende Wasser. Nicht, um mir das Leben zu nehmen, sondern vielmehr, um es völlig umzukrempeln. Ich schwamm gegen den Strom. Der Fluss, in den ich stieg, das war die große Donau. Der Ort hieß Linz im besetzten Österreich, die Donau trennte damals noch die Zonen der USA und der UdSSR. Die Uniform der US Army trug ich noch, aber Schuhe, Jacke und Kamera, alles, was schwer wog, hatte ich weggeworfen. Ich schwamm nach Osten, für etliche genau in die falsche Richtung. War ich geistig verirrt? Oder äußerst naiv? Ich betrachtete mich, verängstigt zwar, doch klar im Kopfe, als Flüchtling. Weshalb? Dazu muss ich weit ausholen.

Aufgewachsen bin ich in New York, direkt in Manhattan, zur Zeit der großen Wirtschaftskrise. Zu meinen ersten Eindrücken gehören lange Schlangen trauriger Männer, ärmlich gekleidet, die geduldig auf eine heiße Suppe warteten. Oder besser gekleidete, mögl...