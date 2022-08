Im kleinen Kreis

Die Vorgehensweise in Korruptionsaffären – sei es im öffentlichen Dienst oder in der »Wirtschaft« – ist im Prinzip immer dieselbe: Nur das zugeben, was ohnehin nicht mehr zu widerlegen ist, ansonsten mauern und Verwirrung stiften. Nach diesem Muster operierten mehrere Vertreter des RBB am Dienstag bei einer Sondersitzung des Hauptausschusses des brandenburgischen Landtags – einen Tag nach dem Rauswurf der Intendantin Patricia Schlesinger.

Schlesinger, die auch vom ARD-Vorsitz zurücktrat, sieht sich seit Ende Juni unter anderem mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft konfrontiert. Daneben geht es auch um Gehaltserhöhungen und Boni. Der Sender hält das Bonussystem bislang unter Verschluss. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen die Exintendantin, zudem läuft eine externe Untersuchung.

