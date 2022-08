Streit um Wahlergebnis

Nach dem knappen Ausgang der Präsidentschaftswahl in Kenia will der offiziell unterlegene Oppositionsführer Raila Odinga das Wahlergebnis anfechten. Das am Montag bekanntgegebene Ergebnis der Wahl sei »eine Farce«, sagte Odinga am Dienstag in Nairobi und kündigte an, dass er alle »rechtlichen Möglichkeiten« dagegen ausschöpfen wolle, berichtete AFP. Der Vorsitzende der Unabhängigen Wahlkommission, Walufa Chebukati, hatte den amtierenden Vizepräsidenten William Ruto zum Sieger der Abstimmung erklärt. Demnach stimmten für Ruto 50,49 Prozent der Wähler (7.176.141 Millionen) während auf Odinga 48,5 Prozent der Stimmen (6.942.930 Millionen) entfielen, so Reuters.

Allerdings: Vier der sieben Mitglieder der Wahlkommission distanzierten sich kurz vor der offiziellen Bekanntgabe von dem Wahlergebnis. »Wir können keine Verantwortung für das Ergebnis übernehmen«, sagte die Vizevorsitzende der Wahlkommission, Juliana Cherera...