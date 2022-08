Diktatur aus der Dose

Die DDR lebt! Jedenfalls in einigen Supermarktfilialen. Dort steht sie schon seit geraumer Zeit abholbereit in den Regalen. Etwa bei Rewe oder Norma. Darf’s ein bisschen »NVA-Feldsuppe« sein oder »Tote Oma«? Vielleicht nehmen wir lieber eine Büchse »Tomatensoße mit Jagdwurst«? Von der Banderole lächeln uns Pioniere mit blauem Halstuch an. Über ihnen glänzt das DDR-Wappen: »Einfach, echt und schmeckt wie früher«.

Der Inhalt ist allerdings weder »einfach« noch »echt«, es ist das übliche Zusatzzeug aus bundesdeutschen Chemielaboren. Seit 1991 gibt es übrigens eine »Messe Ostpro Berlin«, eine »Ve...