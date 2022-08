Acht Seiten Dynamik

Ein achtseitiger Antrag und bis zu neun verschiedene Dokumente und Unterlagen – für jede Person, die in der Wohnung lebt. Kein Wunder, dass viele Wohngeldberechtigte sich diesem Papierkrieg nicht stellen. 2020 erhielten trotz des komplizierten Antragsverfahrens 1,5 Prozent aller Hauptwohnsitzhaushalte in der Bundesrepublik Wohngeld. Am Jahresende 2020 haben rund 618.200 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Wer Sozialleistungen bezieht und sich daher schon mit dem Ausfüllen komplexer Anträge und deren Anlagen auskennt, ist nicht wohngeldberechtigt. Bei ihnen sind Unterkunftskosten angeblich schon in diesen Leistungen berücksichtigt, wogegen die sogenannte Wohnkostenlücke – so nennt man die Schere zwischen dem, was die Jobcenter an Wohn- und Heizkosten übernehmen, und dem, was Wohnen und Heizen tatsächlich kostet – spricht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatt...