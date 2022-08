Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wir denken, was wir tun Zum Verhältnis von Sprachpolitik, Bewusstsein und Praxis (Teil 2 und Schluss) Kai Köhler Im ersten Teil dieses Beitrags habe ich skizziert, wie der identitätspolitische Teil der Linken den Kampf gegen Rassismus und Sexismus als Kampf gegen einzelne Wörter – statt gegen politische Aussagen – führt und bin auf die Begründungen für dieses Tun eingegangen. Außerdem habe ich auf Unzulänglichkeiten der Vorschläge für eine neue Sprachpraxis hingewiesen. Eine gründliche Widerlegung dieses sprachpolitischen Konzepts muss indessen bei der zumindest impliziten theoretischen Grundannahme ansetzen: der Entsprechung von Sprache und Denken. Diese muss sich beim Vergleich verschiedener Sprachen als richtig erweisen. Einige Beispiele von Übersetzungsproblemen haben indessen gezeigt, dass die Zweierkonstellation von Sprache und Denken durch einen dritten Faktor erweitert werden muss, den der gesellschaftlich bestimmten Praxis. Sprache überhaupt hat also stets mit Praxis zu tun, mit Sprechen also; es sind ja tatsächlich die täglich millionenfach wiederholten bz...

Artikel-Länge: 19971 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen