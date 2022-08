Der unbedankte Wetterkundler oder Iskenderun muss warten

Der Dozent traf Freund Groll in der Prager Straße zu Wien in einem türkischen Restaurant namens »Kent«. Ursprünglich ein Wettbüro, war das Lokal in eine glitzernde Absteige verwandelt worden, in der vergoldete Spiegel und rote Samtvorhänge die Atmosphäre eines osmanischen Serails hervorriefen. Er müsse Herrn Groll von einer Studienreise informieren, die er eben absolviert habe, in eine 250.000-Einwohner-Stadt namens Iskenderun am Mittelmeer. Die Stadt sei als Alexandretta in die Geschichte eingegangen, als der 20jährige Alexander von Makedonien im Jahr 333 vor der Zeitrechnung den Perserkönig Dareios in einer mörderischen Schlacht besiegte und damit das Ende des persischen Reiches einläutete.

»So haben es Generationen von Gymnasiasten gelernt: 333 bei Issos Keilerei. Und dieses Issos lag irgendwo beim heutigen Iskenderun.«

»Erstaunlich, dass Sie mit Ihrer mageren Schulbildung auch davon Kenntnis erhielten«, sagte der Dozent maliziös.

»Meine Schulbildung i...