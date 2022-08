Krampf und Luftballon

Die rassistische ungarische Partei Jobbik steht kurz vor dem Ende: Der frühere Vorsitzende Peter Jakab kündigte am Donnerstag abend auf Facebook an, die Partei verlassen zu wollen. »Wenn ich zwischen dem Volk und Jobbik wählen muss, steht außer Frage, für wen ich mich entscheide.«

Zuvor hatte sich der gegenwärtige Vorsitzende, Marton Gyöngyösi, in einem offenen Brief an Jakab gewandt und ihm unter anderem vorgeworfen, er wolle eine neue Partei gründen, während er immer noch über sein Jobbik-Mandat im ungarischen Parlament verfüge. Jakab sei zu einem »verkrampften Politiker, der wild kreischend linksextreme proletarische Ideen verkündet«, geworden. Gyöngyösi war im übrigen 2012 bekannt geworden, als er die Regierung aufrief, eine Liste von jenen Juden in Parlament und Kabinett aufzustellen, »die eine bestimmte Gefahr für die nationale Sicherheit in Ungarn bedeuten«.

Die Spannungen hatten in den vergangenen Monaten zugenommen. Jobbik war einer der großen Ve...