Rentnerarmut in Italien

In puncto Armut und Verelendung wurden unter der seit Januar 2021 amtierenden italienischen Regierung des früheren EZB-Chefs Mario Draghi alle Rekorde gebrochen. Ein Bericht des Unimpresa Study Center, eines Instituts kleiner, mittlerer und kleinster Unternehmen, enthüllte im Juli, dass Ende 2021 im G7-Staat Italien 11,5 Millionen Menschen, weit mehr als bis dahin bekannt, in Armut lebten. Davon sind die Rentner am stärksten betroffen. Laut dem Generalsekretär der Rentnergewerkschaft im AGB/CGIL, Alfred Ebner, ist die Zahl der Betroffenen in Geldnot kontinuierlich gestiegen. Auch die Mittelschicht sei betroffen – und könne damit nicht umgehen. Mit einem Plus von acht Prozent im Juni 2022 erreichte die Inflation gegenüber 1986 einen 36-Jahres-Höchststand, meldete die nationale Statistikbehörde Istat.

Die Verteuerung von Lebensmitteln fiel mit 8,3 Prozent sogar noch höher aus. Auch dies ist der höchste Anstieg seit Januar 1986. Diese Inflation »frisst die R...