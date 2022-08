Realsatiriker des Tages: Economist

In Deutschland sind britische Medienprodukte wohlgelitten. Weshalb, weiß niemand genau. Denn beide Staaten sind erbitterte Konkurrenten. Da macht stutzig, wenn der neue Economist mit dem Titel »The New Germany« daherkommt und Lob für die wachsende Rolle der BRD in der Welt spendiert. Worum geht es?

Im Leitartikel steht: Wladimir Putin habe mit seinem Krieg gegen die Ukraine den »schläfrigen Riesen« Deutschland aufgerüttelt. Aha. Das britische Establishment fühlt sich anscheinend einsam in der Rolle des kleinen Bruders der USA im NATO-Bündnis? Oder wie soll man den Satz...