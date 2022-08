Grenzfluss vergiftet

Die Oder ist zum Strom des Grauens geworden. Tausende tote Fische wurden in den letzten Tagen an die Ufer der Stadt Frankfurt gespült. Die polnische Wasserbehörde (PWB) hat bereits zehn Tonnen aus dem Fluss geborgen. Woran die Zander, Welse, Gründlinge oder Steinbeißer verendet sind, ist unklar. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) bestätigte am Freitag in Schwedt Messungen einer erheblichen Quecksilberbelastung. Aber das müsse nicht die Ursache für den Tod der Fische sein, jedenfalls nicht die einzige.

Wahrscheinlich sei es eine Kombination mehrerer Faktoren: Hitze, geringe Wasserführung, Giftstoffe … »Es kann durchaus sein, dass es sich hierbei um Stoffe handelt, die lange schon in die Oder eingebracht wurden, aber normalerweise bei Mittelwasser überhaupt kein Problem darstellen«, so Vogel. Aktuell gebe es aber historische Niedrigwasserstände am Grenzfluss. Und je weniger Wasser, desto höher die Konzentr...