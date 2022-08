Bundeswehr setzt Mali-Einsatz aus

Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Mali ausgesetzt. »Die Operationen unserer Aufklärungskräfte und die Transportflüge« seien bis auf weiteres eingestellt, teilte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag via Twitter mit. Als Begründung wird die Verweigerung von Überflugrechten für die UN-Mission Minusma durch die militärische Übergangsregierung in Bamako genannt. Damit sei ein Personalwechsel der mit rund 1.000 Soldaten an dem Blauhelmeinsatz beteiligten Bundeswehr nicht möglich. Nachdem Lambrecht am Donnerstag telefonisch die Zusage des malischen Verteidigungsministers Sadio Camara für eine Fortsetzung der Flüge erhalten ha...