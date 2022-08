Hinter der Fassade einer Musterfamilie

Es gibt Studien und Statistiken, die will man nicht wahrhaben. So wurde in repräsentativen Studien ein signifikanter Zusammenhang von Gewalt gegen Frauen und Gewalt in der Kindheit – sei es direkte oder miterlebte Gewalt – festgestellt. Eine weitere Untersuchung belegt, dass jede dritte Frau in der BRD mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt wird. Frauen in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten sind ebenso davon betroffen.

Diesem erschreckenden, viel zu oft beschwiegenen Thema widmet sich die Journalistin Claudia Schumacher in ihrem Debütroman »Liebe ist gewaltig« – bereits der Titel lässt aufhorchen.

Im Mittelpunkt des Buches, das in drei Kapitel eingeteilt ist, die den Jahre 2007, 2014 und 2016 gewidmet sind, steht die Ich-Erzählerin Juli Ehre, die mit drei Geschwistern in einem bürgerlichen Vorort Stuttgarts aufwächst. Zu Beginn des Romans befindet sich die »seelisch zerschmetterte Siebzehnjährig...