Futter für die Ratten

Seit seiner der Gründung 2012 gab es beim Bremer Sludge-Duo Mantar immer ordentlich eines auf die Fresse. Auch bei ihrem vierten Album »Pain is Forever and this is the End« sahen Sänger und Gitarrist Hanno Klänhardt und Schlagzeuger Erinc Sakarya, keinen Grund, an dem Erfolgsrezept etwas zu ändern. Ihre Musik ist weiterhin düster und brutal, ein bleierner Mix aus Sludge, Punk, Doom und Elementen des Black Metal. Es geht nicht um die Sonnenseite des Lebens.

Von anderen Bands der entschleunigten Metal-Spielarten unterscheidet Mantar der fast ungrimmige Spaß, den Klänhardt und Sakarya an Welthass und Misanthropie haben. »Hang ’Em Low (So the Rats Can Get ’Em)« ist nicht nur einer der Songtitel des Jahres, sondern kann mit seinem eingängigen Refrain für Mantar-Verhältnisse fast schon als Party-Song durchgehen. Ob man bei ...