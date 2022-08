Studierende ohne Obdach

Wie überall in Europa suchen auch in den Niederlanden Erstsemester derzeit eine Bleibe. Das ist jedoch alles andere als einfach. Nach einer Schätzung des Kompetenzzentrums für studentisches Wohnen (Kences) vom Dienstag fehlen aktuell etwa 26.500 Studentenbuden. Falls keine Abhilfe geschaffen wird, könnte sich die Zahl in den nächsten acht Jahren verdoppeln.

Im vergangenen Jahr nahm die Wohnungsnot unter den Studierenden um 20 Prozent zu. Das lag laut Kences vor allem daran, dass die Universitäten nach einem Jahr Pandemie vom Online- zum Präsenzunterricht übergingen, weshalb mehr Studierende gezwungen waren, das Elternhaus zu verlassen.

Wer in Amsterdam studieren will, kann sich ein Zimmer an einer der malerischen Grachten von vornherein abschminken. Es sei denn, die eigenen Eltern schwimmen im Geld. »Die Zeiten, in denen du problemlos ein Zimmer direkt neben dem Campus bekommen konntest, sind lange vorbei«, sagte Jolan de Bie, Direktorin bei Kences, verga...