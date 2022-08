Zum Inhalt dieser Ausgabe | Aus Sympathie für Moskau Reserveoffizier wegen Spionage für Russland vor Gericht. Türkische Agenten bleiben meist ungeschoren Nick Brauns Sympathie für die Russische Föderation – das soll das Motiv eines Reserveoffiziers der Bundeswehr gewesen sein, den russischen Geheimdienst GRU mit Informationen zu militärischen und wirtschaftlichen Fragen beliefert zu haben. Seit Donnerstag steht der Oberstleutnant der Reserve Ralph G. aus Erkrath unter der Anklage der schweren geheimdienstlichen Agententätigkeit vor dem Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Dem 65jährigen drohen bis zu zehn Jahren Haft. Der Offizier soll laut der 107seiten starken Anklageschrift der Bundesanwaltschaft dem russischen Geheimdienst zwischen Oktober 2014 und März 2020 Dokumente und Informationen aus öffentlichen und nichtöffentlichen Quellen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als stellvertretender Leiter eines Kreisverbindungskommandos sowie seiner Zugehörigkeit zu mehreren Wirtschaftsausschüssen zugeleitet haben. Diese Informationen betreffen das Reservistenwesen der Bundeswehr, aber auch Einschätzungen z...

Artikel-Länge: 3022 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen