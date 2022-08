Wo bitte soll’s hingehn?

Die Athleten? Sind sauer. Die Politik? Will mehr Medaillen. Die Fans? Lechzen nach neuen Stars. Während in München die European Championships beginnen, rumort es im deutschen Sport gewaltig. Es geht natürlich um Geld, Macht und Strukturen. Über allem steht aber die ganz große Frage: Was für einen Sport soll die BRD eigentlich haben?

Ohne eine bessere Nachwuchsförderung geht nichts, da sind sich alle einig. »Wir müssen genau hinschauen, wo wir an der Schwelle zum Spitzensport die Talente verlieren. Welche Anreize können wir setzen? Sind sie monetär? Dann würde es momentan Verteilungsschwierigkeiten geben«, sagte Johannes Herber, Geschäftsführer vom Verein Athleten Deutschland, dem sid. Zuletzt hatten unter anderem Leichtathletikstars wie Malaik...