Karl May in Andalusien

Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein.« Dieser erste Satz von Karl May in der Einleitung zu »Winnetou I« (1893), der ein, gelinde gesagt, recht wirres Geschichtsbild des selbsterklärten sächsischen »Reiseschriftstellers« offenbart, der die exotischen Länder, über die er schrieb, nie oder zum Teil erst lange nach Veröffentlichung seiner Bücher besuchte, führt irgendwie auch zu »Der junge Häuptling Winnetou«. Hier wird nämlich Intschu-tschuna, der Vater des »edlen Apachen«, von Mehmet Kurtulus (»Kurz und schmerzlos«) verkörpert, der bekanntlich türkische Wurzeln hat.

Pünktlich zum 60jährigen Jubiläum des ersten der vielen überaus erfolgreichen »Winnetou«-Filme, des im heutigen Kroatien gedrehten »Der Schatz im Silbersee« (Harald Reinl, 1962), kommt nun also tatsächlich wieder ein neuer Karl-May-Western in die Kinos, und der ist anders, als viele erwar...