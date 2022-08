Antikolonialist im Visier

Während des Kalten Krieges nutzten westliche Staaten allzugern den Propagandabegriff »freie Welt« als Selbstzuschreibung, um sozialistische Staaten als angeblich unfrei zu diskreditieren. Wie diese »freie Welt« im Konkreten aussah, ist zwar – man denke an den US-Krieg gegen Vietnam oder diverse westlich orchestrierte Staatsstreiche – bekannt. Die Liste an Verbrechen dürfte in den kommenden Jahren allerdings um einige Punkte ergänzt werden: In Großbritannien läuft derzeit die Sperrfrist für Dutzende Akten aus den 60er Jahren aus. Wie die britische Tageszeitung The Guardian am Sonnabend berichtete, hat das Information Research Department (IRD), die Propagandaabteilung des britischen Außenministeriums, nach der Unabhängigkeit Kenias 1963 von London eine dreijährige Verleumdungskampagne gegen den damaligen Vizepräsidenten des Landes, Oginga Odinga, geführt.

Dieser war nicht nur ein prominenter antikolonialer Kämpfer, sondern im Gegensatz zum prowestlichen ...