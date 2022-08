Lückenlos teuer

Wohnkostenlücke – so nennt man den Gap zwischen dem, was die Jobcenter an Wohn- und Heizkosten übernehmen, und dem, was Wohnen und Heizen tatsächlich kostet. Diese »Wohnkostenlücke« müssen Hartz-IV-Beziehende aus dem eh zu gering berechneten Regelsatz bestreiten. Nicht, weil sie gerne teuer wohnen, sondern weil es keinen günstigen Wohnraum gibt.

Die Jobcenter haben im vergangenen Jahr knapp 400.000 Hartz-IV-Haushalten nicht die vollen Kosten für Miete und Heizung erstattet. Das ist jede sechste Bedarfsgemeinschaft. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag hervor, die jW vorliegt. Die Kosten, die...