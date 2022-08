Suizid als letzte Flucht

Von einem Polizisten mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole getroffen, starb am Montag in Dortmund ein 16jähriger Geflüchteter aus Senegal. Die mit elf Beamten angerückte Polizei war gerufen worden, weil der junge Schwarze ein langes Messer mit sich führte. Dass Menschen, die in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung gesucht haben, hier durch direkte Polizeigewalt sterben, ist kein Einzelfall. So wurde am 28. Mai letzten Jahres der 36jährige Palästinenser Omar K. vor seiner Unterkunft in Hamburg-Winterhude durch Polizeischüsse niedergestreckt. Dass der Mann, der zuvor mehrere Autos beschädigt und ein Messer mit sich geführt haben soll, aus einer islamistischen Motivation heraus gehandelt habe, wie die Polizei angab, konnte nicht belegt werden. Am 3. Oktober wurde der psychisch schwerkranke 40jährige Sudanese Kamal Ibrahim in einer Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Stade von mehreren Polizisten in einem regelrechten Kugelhagel getötet.

