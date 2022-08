Der Weg ist geebnet

Einen wunderschönen guten Morgen! Die kontinentalen Pokalspiele Südamerikas durchlaufen bereits ihre heißen Phasen. Dieser Tage werden die Semifinalisten von Copa Libertadores und Copa Sudamericana ermittelt.

In der Libertadores sieht das Panorama folgendermaßen aus: Am Dienstag kam es im Maracanã von Rio de Janeiro (nach jW-Redaktionsschluss) zum Aufeinandertreffen der beiden populärsten Klubs Brasiliens – zwischen dem Regattaverein Flamengo und dem SC Corinthians Paulista. Den Hinkampf in São Paulo hatte der »Fla« nach Treffern des Urus Giorgian de Arrascaeta und von Mittelstürmer Gabigol schon nach fünfzig Minuten für sich entschieden. Dass da noch etwas anbrennt, ist eher unwahrscheinlich. Im Brasileirão liegen beide auf den ersten Plätzen, unangefochtener Tabellenanführer ist jedoch SE Palmeiras. Am Sonnabend kam der Timão beim Avaí Futebol Clube in Florianópolis, Bundesstaat Santa Catarina, nur zu einem 1:1, während Flamengo beim FC São Paulo locker...