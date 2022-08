30 Jahre Lichtenhagen

Anlässlich des 30. Jahrestags der rassistischen Anschläge von Rostock-Lichtenhagen im August 1992 und der damit verknüpften faktischen Abschaffung des Rechts auf Asyl in Deutschland hat das Magazin Der Rechte Rand eine Schwerpunktausgabe veröffentlicht. Das 197. Heft der antifaschistischen Publikation, das mit Aktiven des Dokumentationszentrums »Lichtenhagen im Gedächtnis« und des Vereins »Soziale Bildung« erarbeitet wurde, befasst sich mit den damaligen Ereignissen und den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sie ermöglichten, sowie mit ihrer Verarbeitung bis heute und der Perspektive der Betroffenen.

Zwischen dem 22. und 26. August 1992 hatten in der Stadt an der Ostsee Hunderte rechte Jugendliche unter dem Schutz und Applaus von bis zu 3.000 Anwohnenden die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (Zast) und ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter im sogenannten Sonnenblumenhaus attackiert. Das Wohnheim wurde mit Molotowcocktails in...