Das Leben der Yachtmenschen

Lieber Freund,

bitte frage mich nicht, warum ich Dir ausgerechnet aus Mallorca schreibe. Wo wir doch auf diesen Massentourismus immer etwas herabgeschaut haben. Aber da siehst Du halt, was passiert, wenn die Kraft nicht mehr ausreicht, um gegen den Strom zu schwimmen: Dann landet selbst der schärfste Satiriker plötzlich im Flieger nach Palma.

Ich bin also hier, wobei »hier« Magaluf ist. Der Ort besteht größtenteils aus Hotels und Kiosken, beides voller Briten. Ihr hartes Englisch wird ab dem späten Nachmittag immer unverständlicher, wenn sich die Beistelltische am Pool mit Bier- und Cocktailgläsern füllen. Zur Sicherheit wird nur in Plastikgefäßen serviert.

Ich habe nie verstanden, warum man sich an einen Pool legen sollte, wenn doch das Meer zwei Schritte weiter ist. Nun weiß ich es: Das hat mit Geld zu tun. Am Strand zu sein ist teuer, weil man es dort ohne Sonnenschirm nicht aushält. Einen eigenen Schirm kannst Du nicht aufstellen, denn der Strand ist ...