Holtz, Trepte

Als stets mitdenkender Schauspieler war er ein Leben lang ein Theateravantgardist und schenkte sich nichts. Noch im Jahr vor seinem Tode stand Jürgen Holtz in einer Castorf-Inszenierung von Brechts »Galilei« im Berliner Ensemble auf eigenen Vorschlag splitternackt auf der Bühne, weil es der Inszenierung einen wichtigen Impuls gab. Holtz hat in Greifswald und Erfurt gespielt, in München, Mannheim, Salzburg und Frankfurt am Main, aber das Zentrum seiner Theaterarbeit blieb Berlin, wo er am Deutschen Theater, der Volksbühne und eben am BE in verschiedenen Phasen Außerordentliches unter Regisseuren wie Besson, Dresen, Tragelehn, Schleef, Berghaus, Peymann und Wilson leistete.

Überregional fiel er dem Publikum in grandiosen Nebenrollen in Filmen auf wie Konrad Wolfs »Der kleine Prinz« (1966/72), Rainer Simons »Sechse kommen durch die Welt« (1972), Thomas Langhoffs »Stella« (1982) oder Margarethe von Trottas »Rosa Luxemburg«, wo er 1986 den Kautsky spielte. I...