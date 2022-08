Diskriminierungsopfer des Tages: Thilo Sarrazin

Was für ein unwürdiges Schauspiel: Seit geraumer Zeit müssen wir Sozialdemokraten dabei zusehen, wie sie um etwas ringen, das sie für Haltung halten. Wie konnte nur irgend jemand ernsthaft glauben, Frieden in Europa könne mit dem Russen gelingen? Nachdem die bürgerliche Journaille die Fotos der SPD-Westentaschendiplomaten rauf und runter präsentiert hatte, die es in den vergangenen Jahren gewagt hatten, Putin die Hand zu schütteln, sorgte Sozen-Scholz für den Befreiungsschlag: Seine Regierung richtet die Panzerrohre gen Osten und gelobt transatlantische Treue.

Happyend? V...