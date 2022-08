Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der neue ist der alte Wahlen in Papua-Neuguinea: Marape wieder zum Premier gewählt, obwohl Auszählung noch läuft Thomas Berger Fest steht: Der alte Premierminister von Papua-Neuguinea ist auch der neue. Am Dienstag wurde James Marape bei der konstituierenden Sitzung des noch unvollständigen Parlaments in Port Moresby zum Ministerpräsidenten gewählt. Zwar liegt noch immer kein amtliches Gesamtergebnis der Wahlen vor, die fast den gesamten Juli über stattfanden. Doch klar ist, dass seine Pangu Party mit deutlichem Abstand stärkste Kraft wurde. Fortan wird sie mindestens 36 der 118 Sitze halten. Weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz liegt nach aktuellem Stand mit 15 Sitzen der oppositionelle People’s National Congress (PNC) von Expremier Peter O’Neill, Marapes wichtigstem Konkurrenten. Mindestens ein Dutzend Parteien sind lediglich mit einem Parlamentarier im Abgeordnetenhaus vertreten, eine Handvoll weiterer mit zwei bis drei. Hinzu kommen mindestens sieben unabhängige Vertreter. In der zersplitterten politischen Landschaft des Vielvölkerstaats werden wohl 17 Parteien Marapes neu...

