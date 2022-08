Große Erwartungen

Seit Sonntag wird Kolumbien erstmals von einem linken Präsidenten regiert: Gustavo Petro. Die Amtseinführung im Zentrum der Hauptstadt Bogotá wurde zum Volksfest. Bereits in den Morgenstunden versammelten sich Tausende an der Plaza de Bolívar, wo nachmittags die Vereidigung Petros sowie seiner Vize Francia Márquez stattfinden sollte. Nie zuvor hatten in Kolumbien so viele Menschen an einer Präsidenteneinführung teilgenommen.

Die Zeremonie selbst war geprägt von großer Symbolik, mit der der Wille zur Veränderung in dem vom jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt gebeutelten Land unterstrichen werden sollte. So ließ Petro als erste Amtshandlung als Präsident das Schwert des Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolívar zur gleichnamigen Plaza bringen. Anschließend vereidigte er Márquez als erste schwarze Vizepräsidentin Kolumbiens. Die Präsidentenschärpe legte ihm die Senatorin María José Pizarro um, die Tochter des früheren Comandante der Guerillaorganisation M-19, ...