Bezahlung einfach zu schlecht

Die steigenden Energiepreise und eine galoppierende Inflation beeinflussen die Tarifverhandlungen im Fleischerhandwerk von Baden-Württemberg. Von »schwierigen Verhandlungen« berichtete die Gewerkschaft Nahrungsmittel, Genuss, Gaststätten (NGG) am Freitag. Beide Tarifparteien konnten sich demnach nicht einigen, so dass auch der zweite Verhandlungstermin am 4. August ohne Ergebnis endete.

Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk machte demnach die hohen Kosten durch steigende Rohstoff- und Energiepreise geltend, welche die Unternehmen belasten würden. Und der Vorsitzende des NGG-Landesbezirks, Uwe Hildebrandt, machte dagegen deutlich, warum die Beschäftigten eine faire Lohnsteigerung erwarteten. »Insbesondere aufgrund des Kaufkraftverlusts durch die dramatisch ansteigende Inflationsrate haben die Beschäftigten ein deutliches Lohnplus – zum Ausgleich der gestiegenen Verbraucherpreise – verdient«, erklärte er.

In der Frage, wie eine »gerechte Lohnstru...