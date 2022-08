Die magische Welt der Bäume

Die Eiche

Der Legende nach stapfte 723 der heilige Bonifatius zur Donar-Eiche bei Geismar und ließ das Heiligtum fällen. Er wollte den zu bekehrenden Heiden beweisen, dass ihr Gott ein armes Würmchen sei, das nicht einmal seinen eigenen Baum schützen könne. Die findigen Germanen bauten dann aus dem Holz ihrer heiligen Eiche eine »Kirche«. Die zwei schönsten Balken aber, einen kurzen und einen langen, stellten sie als Kreuz auf … Und dann folgte schon Wohnzimmer in Eiche. Dann das Waldsterben. Doch nun ziehen bessere Zeiten auf. Denn unsere Eiche kommt mit der zunehmenden Erderwärmung gut zurecht und macht sich gerade daran, die Kiefer zu verdrängen. Unsere Doku erzählt in drei Kapiteln von der Eiche, die Stellung in der Natur, ihre Nutzung und von der strahlenden Zukunf...