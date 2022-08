Ritter des Regenbogens

Gott sei dank geht auch jedes »Nie vorbei« vorüber, pünktlich zum Abpfiff der »Götterdämmerung« regnet es in Strömen. Unterm Rasen der Familie Wagner ist jetzt wieder Leben. Einen letzten Franken-Döner nach den Ringreihereien der Festspiele rette ich ins Wirtshaus. Die lieben Kollegen überlegen sich beim Abendessen mit Messer und Gabel Beurteilungen über das »wichtigste Bühnenwerk aller Zeiten«. War es tatsächlich die schlechteste »Ring«-Inszenierung der Nachkriegszeit? Könnte Valentin Schwarz, ein bald vergessener Regisseur, mit dem Stoff heillos überfordert gewesen sein? Scheitert Katharina Wagner als Intendantin? Wie lange geht das noch so weiter, ist Bayreuth am Ende? Im deutschen Feuilleton arbeiten mehr Beamte als in jedem Opernchor.

Lebensträume, Opernreisen, Gesamtkunstwerke fallen in sich zusammen. Wer für 1.000 Euro die Lizenz zur Erregung über 16 Stunden pseudogermanisches Singspiel erwarb, nutzt sein dauerhaftes Sitzfleisch nach dem letzten Vor...