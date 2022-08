Ungehörte Geschichten

In der europäischen Kulturgeschichte gibt es unzählige exotistische Darstellungen von Sinti und Roma, die angeblich besonders wilde »Gipsy music« ist bis heute beliebt. Das bedeutete jedoch nicht, dass die vielfältige kulturelle Betätigung von Sinti und Roma als gleichwertig zur Kunst der Mehrheitsgesellschaft anerkannt wurde. So fehlten nicht nur in früheren Documenta-Ausstellungen Werke aus der Roma-Community, obwohl schon in den 1980er Jahren in Frankreich erste internationale Ausstellungen von Roma-Kunst organisiert wurden. Auf der Documenta 15 in Kassel präsentiert nun die OFF Biennale Budapest in Kooperation mit dem ERIAC – European Roma Institute for Arts and Culture (Berlin) eine Vielzahl von Roma-Künstlern und ihre Werke. Besonders herausgehoben sind im Fridericianum fünf Arbeiten von Malgorzata Mirga-Tas (geboren 1978 in Zakopane, Polen) zu sehen. Mirga-Tas, die in Krakau Bildhauerei studiert hatte, hat im etablierten Kunstbetrieb bereits einen ...